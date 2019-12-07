Закрытое заседание: президент Украины собрал СНБО

Новости Украины:Владимир Зеленский собирает закрытое заседание СНБО перед "нормандским саммитом".

Президент Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне встречи с лидерами "нормандской четверки".

Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало агентство, 3 декабря во время совещания в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Сама же встреча в формате "нормандской четверки" должна состояться 9 декабря в Париже. В ней примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Последний такой саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе не удалось достичь.