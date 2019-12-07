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Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации

Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
08:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает, что продление закона об "особом статусе" ОРДЛО будет решаться по итогам встречи в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет решаться в зависимости от итогов встречи в Нормандском формате 9 декабря, а изменения в Конституцию Украины возможны только в рамках децентрализации.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Зеленский сказал, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Зеленский напомнил, что никто не хочет капитуляции и потери украинских территорий

Он также напомнил, что так называемый закон об "особом статусе" ОРДЛО есть и действует до 31 декабря. "Продолжать ли этот закон и голосовать в Верховной Раде – это можно только после возвращения из "Норманди". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", - указал он.

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Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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