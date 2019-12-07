Зеленский напомнил, что никто не хочет капитуляции и потери украинских территорий

Новости Украины:Владимир Зеленский: На время проведения выборов в ОРДЛО, Украина должна полностью контролировать нашу границу.

Политические силы, которые выступают с заявлениями относительно недопущения нарушения национальных интересов Украины, должны понимать, что никто не хочет капитуляции и потери украинских территорий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Во-первых, мне очень нравится, что среди этой великолепной троицы новых политиков имеется Петр Порошенко, уважаемая Юлия Владимировна (Тимошенко, - ред.) и Славик Вакарчук. Мне нравится, что бывший президент не согласен именно с тем, что именно он подписал. Во-вторых, они, когда что-то подписывают друг с другом, должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. А для чего они собираются (на Майдане – ред.) в целом?", - сказал Зеленский.

По словам президента, его команда понимает, что выборы на оккупированной территории не могут проходить, пока там есть вооруженные люди. Одновременно он отметил, что ситуация с получением Украиной контроля над границей, как это подписал в Минске "тот самый выдающийся человек", действительно очень сложная.

"Моя позиция очень проста: на момент выборов, когда они произойдут во временно оккупированных Донецке и Луганске, Украина должна полностью контролировать нашу границу. Я уверен в этом", - подчеркнул президент.

Он признал, что договориться об этом будет очень сложно.

"Но, как говорят, деньги любят тишину, и, как я понял за эти шесть месяцев, политика любит молчание. Если я сейчас всем вам расскажу детали, с которыми еду на эти переговоры, я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены. Поэтому, если можно, некоторые детали я не буду рассказывать", - отметил Зеленский.

Напоминаем, политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" 3 декабря сделали совместное заявление относительно недопущения нарушения национальных интересов Украины накануне встречи в нормандском формате. Они призвали украинцев 8 декабря выйти на Майдан, чтобы напомнить президенту Зеленскому о "красных линиях".