Майк Пенс не хочет рассекречивать содержание своего разговора с Зеленским

Новости мира:Майк Пенс отказался раскрыть содержание своего разговора с Владимиром Зеленским.

Вице-президент США Майк Пенс отклонил просьбу председателя Палаты представителей разведки Адама Шиффа рассекретить содержание своего разговора 18 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее заявление было сделано после того, как один из главных помощников Пенса дал показания о разговоре в ходе продолжающегося расследования по делу об импичменте.

"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот бессмысленный комитет проводит фиктивное расследование".