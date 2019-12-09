"Договорились продолжать договариваться": Витренко о переговорах Зеленского и Путина

Новости Украины:На встрече Путина и Зеленского поднимали вопрос транзита газа.

В Париже во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина поднимали вопрос транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Был конструктивный разговор, где обе стороны изложили свои позиции по целому ряду вопросов, включая вопросы газа ... Договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.

Он отметил, что о договоренностях будут говорить президенты, а представители делегации во время встречи только преподавали позиции сторон.

"Мы ничего не обнуляем. Напротив, аргументировано объяснили, почему наша позиция, в частности по выполнению арбитражей, действительно ялвяется законной, и почему решение арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения", - сказал Витренко.

По его словам, двусторонние переговоры с РФ по газу будут продолжаться.

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.