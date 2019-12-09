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Путин доволен переговорами с Зеленским

Путин доволен переговорами с Зеленским
22:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Путин поделился впечатлениями от встречи с Зеленским.

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Хорошо, по-деловому", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, которая проходила в Елисейском дворце, завершилась.

Встреча длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продлились менее получаса.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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