Путин доволен переговорами с Зеленским

Новости Украины:Путин поделился впечатлениями от встречи с Зеленским.

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Хорошо, по-деловому", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, которая проходила в Елисейском дворце, завершилась.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Встреча длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продлились менее получаса.