Саммит начинается: Меркель и Зеленский закончили встречу

Новости Украины:Встреча Зеленского и Меркель в Париже завершилась.

В Париже, где проходит нормандский саммит, завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "Нормандском формате".

Сегодня запланированы двусторонние встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров.

Позже запланирована пресс-конференция по результатам переговоров в Нормандском формате.

Напомним, в Париже состоится встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.