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Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Саммит начинается: Меркель и Зеленский закончили встречу
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Саммит начинается: Меркель и Зеленский закончили встречу

Саммит начинается: Меркель и Зеленский закончили встречу
18:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Встреча Зеленского и Меркель в Париже завершилась.

В Париже, где проходит нормандский саммит, завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "Нормандском формате".

Сегодня запланированы двусторонние встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Позже запланирована пресс-конференция по результатам переговоров в Нормандском формате.

Напомним, в Париже состоится встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

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Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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