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Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
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Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры

Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
21:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Путин и Зеленский проводят свою первую двустороннюю встречу, сообщает российская сторона.

Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

По словам Ушакова, главное - обсудить на встрече реализацию минских соглашений.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Ушаков не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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