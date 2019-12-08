"Нормандский саммит": Папа Римский помолился за мир на Донбассе

Новости мира:Папа Римский помолился за "плоды мира" накануне "нормандского саммита".

Папа Римский Франциск молился сегодня "за плоды мира" от "нормандской встречи", запланированной на 9 декабря в Париже.

Как сообщают "Новости Ватикана", встречаясь сегодня с верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", он посвятил несколько слов запланированной на завтра встрече в "нормандском формате" руководителей Германии, Франции, Украины и России.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии для поисков решения болезненного конфликта, который уже годы длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир, и призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога принесла плоды мира для этих территорий и их населения", - сказал понтифик.

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2019 года в Париже запланирована встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.