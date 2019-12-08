Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)

Новости Украины:Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве подошла к концу.

На Майдане Независимости в Киеве завершилась акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

По состоянию на 15:20 акция, начавшаяся в 13:00, подошла к концу. На пике акции на главной площади украинской столицы обралось около 7-8 тыс. человек.

Участники держали в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: "Красние линии для Зе!", "Накаких компромиссов", "Я не хочу в Союз", "Путин будет в суде", "Верни не унитазы - верни Крым".

За даними організаторів у Києві на Майдан Незалежності на акцію "Червоні лінії" вийшли 20 тисяч людей. Фото: Reuters

Подробиці: https://t.co/NF6OVZhqKB pic.twitter.com/bQOUFvsRfJ — Телеканал "Прямий" (@prm_ua) December 8, 2019

Митинг прошел спокойно, без провокаций и столкновений.

В ходе акции со сцены выступали представители разных политических сил, в частности, депутаты от фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий и Петр Порошенко, депутат от "Голоса" Инна Совсун, лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

«Червоні лінії для Зе» на Майдані Незалежності в Києві pic.twitter.com/c5uFh5fY1z — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 8, 2019

Кроме того, акцию поддержали и выступили со сцены поет Дмитрий Павличко, музыканты Хома (группа "Мандры"), Журавель ("OtVinta!"), Александр Положинский ("Тартак") и ряд других общественных деятелей. Акция завершилась исполнением гимна Украины.

Заявленная цель акции - предостеречь Зеленского о недопустимости перехода "красных линий" на переговорах в Париже 9 декабря, которые были 3 декабря объявлены тремя фракциями парламента. Среди требований – недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, также прекращения международных судебных процессов против РФ.

Организаторами акции выступили партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Свобода", Движение Сопротивления Капитуляции, Украинская Добровольческая Армия, "Демократическая сокира", ОО "Солидарное дело общин".