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"Красные линии" для Зеленского: люди вышли на Майдан (Фото, Видео)

"Красные линии" для Зеленского: люди вышли на Майдан (Фото, Видео)
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве проходит вече за "красные линии" в переговорах с Путиным.

На Майдане Независимости в Киеве началась массовая акция"Красные линии" для Зеленского", которую устроили партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Акцию устроили накануне Нормандской встречи, где президент Владимир Зеленский встретится с лидерами Франции, Германии и России.

Согласно анонсу вече в Facebook, организаторы требуют не идти на компромиссы с Москвой по ряду вопросов. В частности, – относительно мира на Донбассе, деоккупации Крыма и евроатлантического курса Украины.

Всего Киеве запланировано 5 акций протеста накануне и в день "нормандского саммита". В полиции ранее сообщали, что места проведения митингов будут патрулировать три тысячи правоохранителей. МВД запустило ситуационный центр, который будет контролировать ситуацию круглосуточно.

 

Нормандская встреча в Париже На 9 декабря запланирована встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Это первая подобная встреча с осени 2016 года.

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О подготовке нового "нормандского саммита" стало известно еще в августе. Россия выдвинула свои условия его проведения: разведение сил и средств в трех зонах на Донбассе (Станица Луганская, Петровское, Золотое), а также "фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".

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Зеленский заявлял, что рассчитывает на встречу до конца сентября. После разведения сил в оговоренных участках организация саммита затягивалась.

В итоге, проведение встречи назначили на 9 декабря. Осенью произошел ряд акций протеста против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". Активисты обвиняли президента в "капитуляции". Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня заявил, что на переговорах "красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены".

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Батькивщина, Голос, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Европейская солидарность.
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