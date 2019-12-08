Гончарук: Выборы на Донбассе возможны только в одном случае

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что выборы на Донбассе состоятся только после полной деоккупации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал основные вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах в "нормандском формате". Так, основное внимание будет уделено прекращению огня, деоккупации, возвращению людей и территорий. Об этом он написал на своей страничке в Фейсбук.

"В понедельник Президент Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" в Париже добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине.

Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях. В основе - суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации.

Прекращение огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий.

Именно таким мы видим наступления мира в Украине. Поддержим нашего Президента! Продемонстрируйте свое единство всем странам-участницам "Нормандской четверки" и всему миру!", - написал премьер.

Как сообщалось ранее, встреча в "нормандском формате", в которой принимают участие главы стран Германии, Франции, России и Украины, состоится завтра в Париже. Так же, по некоторой информации, Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу тет-а-тет.

Напомним, завтра в Париже состоится встреча в "нормандском формате".