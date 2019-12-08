Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе

Новости Украины:В связи с одесской трагедией в Украине 8 декабря 2019 года объявлен днем траура.

В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погибли восемь человек, 8 декабря в Украине объявлен день траура.

Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Текст указа №892/2019 от 7 декабря был обнародован на сайте главы украинского государства.

Своим указом он приказал приспустить флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Согласно документу, в Украине отмененяются развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.