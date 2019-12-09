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Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн
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Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
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Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно

Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
23:42 Пн, 9 Декабрь 2019 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мендель заявила об успешности переговоров в Париже.

Украинская позиция на встрече в "нормандском формате" была представлена "очень сильно". Об этом по итогам встречи заявила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, передает корреспондент УНН.

"Что бы сегодня не писали... на самом деле переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они на самом деле получили место, и я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - сказала пресс-cекретарь Президента.

По ее словам, то, что четыре лидера выйдут на совместную пресс-конференцию - это уже большое достижение.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский, Нормандский формат, Юлия Мендель.
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