Скачать
Суббота, 07.12.2019
Зеленский "очень хочет верить", что Макрон и Меркель поддержат Украину
Зеленский "очень хочет верить", что Макрон и Меркель поддержат Украину
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря

Накануне "нормандского саммита" США пообещали содействовать Украине

Накануне "нормандского саммита" США пообещали содействовать Украине
13:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки".

Соединенные Штаты Америки выражают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи "нормандской четверки".

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине.

Представители посольства напоминают, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитием демократических институтов.

Зеленский "очень хочет верить", что Макрон и Меркель поддержат Украину

"Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - подчеркивается в заявлении.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) пройдет 9 декабря в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, США, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Нормандский саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
05 Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранили двух украинских военных
На Донбассе ранили двух украинских военных
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
&quot;И сейчас я не знаю, чего ожидать&quot;: Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь