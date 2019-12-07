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Суббота, 07.12.2019
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Зеленский "очень хочет верить", что Макрон и Меркель поддержат Украину

Зеленский "очень хочет верить", что Макрон и Меркель поддержат Украину
12:58 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы Германия и Франция были на стороне Украины.

Президент Владимир Зеленский надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержат позицию Украины во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря.

Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

"Я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что понимает, что на переговорах "не все удастся". Однако, по его словам, сама встреча является победой, "потому что 3 года не было диалога, а значит не было даже возможности прекращения войны".

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Он также заявил, что не будет раскрывать всех деталей своей позиции на переговорах.

"Говорят, деньги любят тишину. Я понял, что политика любит молчание. Если я сейчас расскажу вам все детали, с которыми я еду на переговоры, я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены", - добавил Зеленский.

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Германия, Ангела Меркель, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон.
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