Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Замглавы ОПУ о "нормандской встрече": За столом переговоров достаточно рабочий настрой
Замглавы ОПУ: За столом переговоров достаточно рабочий настрой
Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию

Замглавы ОПУ о "нормандской встрече": За столом переговоров достаточно рабочий настрой

Замглавы ОПУ о "нормандской встрече": За столом переговоров достаточно рабочий настрой
20:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Встречи Зеленского и Путина пока не было, продолжается встреча четырех лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным позже, пока продолжаются переговоры четырех лидеров в Нормандском формате.

"Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее", - сказал на брифинге во дворе Елисейского дворца заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Настрой за столом переговоров лидеров нормандской четверки достаточно рабочий", - сказал Тимошенко на вопрос журналистов.

Он указал, что "уже должен был быть брифинг (по программе саммита - Ред.), а его еще нет, поэтому всё сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это всё будет".

Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают дискуссию вокруг подготовленного ранее совместного документа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы", - сказал Песков журналистам.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Нормандский формат, Кирилл Тимошенко, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
02 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 9 декабря - приметы в Юрьев день
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
США отказали в визах почти половине украинцев
США отказали в визах почти половине украинцев
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Материнская&quot; сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь