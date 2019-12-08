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"Нормандский формат": Пристайко озвучил требования Украины

"Нормандский формат": Пристайко озвучил требования Украины
22:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД назвал основные требования Зеленского к Путину.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал основные требования президента Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину на встрече 9 декабря в Париже.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра", - написал Пристайко.

"Не отступим ни на один миллиметр": Пристайко назвал "главную красную линию"

При этом он подчеркнул, что не имеет значения, каким образом удастся этого достичь - за общим столом переговоров или тет-а-тет.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже состоится встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

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МИД, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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