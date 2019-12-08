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Воскресенье, 08.12.2019
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"Не отступим ни на один миллиметр": Пристайко назвал "главную красную линию"

"Не отступим ни на один миллиметр": Пристайко назвал "главную красную линию"
19:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко перед "нормандским саммитом" озвучил "главную красную линию".

Основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на предстоящем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже – возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ.

Об этом написал Пристайко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно-признанная государственная граница Украины", - сказано в сообщении. 

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Ранее в воскресенье председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ходе переговоров лидеров стран "нормандского формата" будут соблюдены все "красные линии", а результатом переговоров станет возвращение ныне неподконтрольных правительству территорий под юрисдикцию государства.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", - написал Разумков на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье утром.

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Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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МИД, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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