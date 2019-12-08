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"Высадка на Банковой": активисты монтируют сцену под ОПУ

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"Высадка на Банковой": активисты монтируют сцену под ОПУ
18:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Банковой в Киеве активисты готовятся к новой акции.

Возле Офиса президента Украины идет подготовка к акции "Высадка на Банковой", начали монтаж сцены.

Акция должна начаться в 19 часов, сейчас уже собрались около 200 человек.

Организатор акции - "Демократична сокира". Они планируют провести ночь с 8 на 9 декабря на Банковой, а в день встречи лидеров стран "нормандской четверки" 9 декабря - организовать акцию под Офисом главы государства.

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Непосредственно входы в Офис президента охраняют работники полиции. Также на улице Институтской перед зданием Национального банка припаркованы 4 автозака, несколько полицейских автобусов, автомобилей скорой помощи и пожарный автомобиль.

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Киев, Митинг, Нормандский формат, ОПУ.
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