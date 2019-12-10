Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн

Новости Украины:Лидеры Украины, Германии, Франции и России выступили с совместным заявлением по итогу "нормандского саммита".

Лидеры стран "Нормандской четверки" выступили с совместным заявлением.

Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, возвращение всех пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в РФ, а также вопросы проведения выборов в ОРДЛО.

Это первая нормандская встреча за три года.

Последний раз президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии встречались в октябре 2016 года. С тех пор Франсуа Олланда в "четверке" сменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко — Владимир Зеленский.

Напомним, в Париже во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина поднимали вопрос транзита газа.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Переговоры проходят в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.