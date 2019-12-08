Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель

Новости Украины:Визит в Париж Зеленский начнет со встречи с Макроном.

Президент Украины Володимир Зеленский во время визита в Париж в понедельник, 9 декабря, первую встречу проведет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Согласно программе визита, встреча двух лидеров запланирована на 15.05 по местному времени.

Предусматривается, что в 15.30 Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 16.00 начнется саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России, а на 18.45 запланирована встреча участников встречи со СМИ.

О возможной двусторонней встрече президентов Украины и РФ не сообщается.

В то же время, сам Зеленский в телеэфире 6 декабря заявил, что планируется его двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, двусторонние встречи состоятся у всех лидеров "нормандского формата".

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже состоится саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России.