Зеленский встретится с Макроном в Париже: президенты обсудят две важные темы

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Общение произойдет в Париже в конце следующей неделе (середина апреля).

Об этом в интервью KyivPost рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, который полетит во Францию вместе с Зеленским

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - отметил француз.

По словам дипломата, главы стран должны обговорить два вопроса, волнующих оба государства. В первую очередь это дислокация крупных воинских контингентов РФ на границе с Украиной и реформы в нашей стране. Особенно французов волнует создание независимой судебной системы.

Отметим, до этого Макрон провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным в рамках представителей "Нормандской четверки". При этом Украину на встречу не пригласили. Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, как Киев воспринял эту историю.

Напомним, Макрон и Зеленский уже встречались в декабре 2019 года в рамках урегулирования войны на Донбассе.