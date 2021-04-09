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Зеленский встретится с Макроном в Париже: президенты обсудят две важные темы

Зеленский встретится с Макроном в Париже: президенты обсудят две важные темы
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Общение произойдет в Париже в конце следующей неделе (середина апреля).

Об этом в интервью KyivPost рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, который полетит во Францию вместе с Зеленским

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - отметил француз.

По словам дипломата, главы стран должны обговорить два вопроса, волнующих оба государства. В первую очередь это дислокация крупных воинских контингентов РФ на границе с Украиной и реформы в нашей стране. Особенно французов волнует создание независимой судебной системы.

Отметим, до этого Макрон провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным в рамках представителей "Нормандской четверки". При этом Украину на встречу не пригласили. Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, как Киев воспринял эту историю.

Напомним, Макрон и Зеленский уже встречались в декабре 2019 года в рамках урегулирования войны на Донбассе.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Париж, Встреча, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон.
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