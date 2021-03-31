У Зеленского наконец отреагировали на переговоры Меркель и Макрона с Путиным

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского дали оценку переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном , состоявшихся 30 марта в формате видеоконференции. Судьбу Украины никто без нее решать не будет.

Об этом в эфире канала "Україна 24" заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Никакие решения относительно Украины не могуn быть приняты без участия Украины. И они не будут обсуждаться или приниматься без Украины", - отметила она.

По ее словам, встреча глав России, Франции и Германии это их личное дело. При этом Мендель указала, что на этих переговорах обсуждали очень большое количество различных вопросов. Среди прочего был поднят и вопрос войны на Донбассе. В Офисе президента считают, что было бы странным,если бы эту тему выкинули из перечня важных тем для обсуждения.

Также пресс-секретарь отметила, что Украина продолжает вести переговоры со всеми государствами "Нормандского" формата на разных уровнях.

Ранее в МИД Украины также высказались о планах Путина провести встречу Нормандской четверки без Украины.