"Мы давно это заслужили": Зеленский обратился к Западу по поводу членства Украины в НАТО И ЕС

Коллективный Запад должен начать совершать ответные шаги по поводу стремлений Украины к членству в НАТО и ЕС. Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro заявил президент Владимир Зеленский, сообщает официальный портал главы государства.

По словам президента, европейские лидеры должны открыто говорить о членстве нашей страны в ЕС, а не только ставить условия. Тоже самое можно сказать и относительно членства Киева в НАТО, как единственного гаранта безопасности и мира в Европе.

Зеленский отметил, что французский президент Эммануэль Макрон вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддерживают желание Украину войти в ЕС. Тем более Киев уже сейчас платит за безопасность в Европе тысячами жизней своих солдат. Важно осознать, что только при наличии Плана действий по членству в НАТО Украина сможет чувствовать себя субъектом а не объектом мировой политики.

Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пригрозил Европе возобновлением ядерного статуса в случае непринятия Киева в северо-атлантический альянс.