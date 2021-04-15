Зеленский едет на встречу к Макрону: к переговорам может подключиться и Меркель

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, на встрече в Париже с президентом Франции Эммаунэлем Макроном в видео-формате будет присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом в четверг 15 апреля сообщили дипломатические источники ZN.UA.

По информации источника, это будут полноценные переговоры в формате трио.

Данные переговоры показывают, что целью российского президента является раскол нормандского формата, считает информатор.

При этом, данные переговоры являются показателем поддержки Украины от Франции и ФРГ.

Напомним, что Зеленский проведет встречу с Макроном 16 апреля. Главным поводом для нее стало военное обострение на Донбассе и скопление техники ВС РФ неподалеку от украинских границ.