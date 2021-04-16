Встреча Зеленского и Макрона началась: о чем будут говорить президенты

Только что в Елисейском дворце в Париже стартовала встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры государств проводят переговоры тет-а-тет.

Об этом сообщает Офис президента.

Известно, что Зеленский будет говорить с Макроном о ситуации на Донбассе и российскую угрозу в виде военной техники близ границы с Украиной.

Накануне встречи президент нашего государства рассказал в интервью изданию Le Figaro о том, что они с Макроном - друзья.

"Если они реально хотят видеть нас в ЕС как члена своей семьи, считаю, сейчас самое время для каждого из нас сделать то, что мы должны сделать друг для друга", - сказал Зеленский.

Он также поделился планами увеличить товарооборот: с $2,5 миллиардов до $5-ти.

Напомним, чего ожидать от встречи и как на то или иное решение может отреагировать Россия, "Телеграфу" рассказали эксперты.