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С Запада доносятся тревожные заявления - генерал выразил беспокойство за будущее Украины

С Запада доносятся тревожные заявления - генерал выразил беспокойство за будущее Украины
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф

В июле планируются визиты президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон. Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", почему его беспокоят заявления, звучащие в последнее время как со стороны представителей коллективного Запада, так и со стороны украинского президента.

"После июньской встречи с Байденом Путин заявил, что кластеры по реализации урегулирования конфликта на Донбассе, которые разработали Германия, Франция и Украины, предусматривают реализацию, в первую очередь, политической части Минских соглашений. Возможно, это, как многое, что говорят представители страны-агрессора, не соответствует действительности. Но если это правда, украинское общество должно быть серьезно встревожено тем, что нынешняя украинская власть может пойти по пути капитуляции, сдачи национальных интересов", – отмечает Василий Богдан.

Вторым тревожным моментом он называет то, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в одном из июньских интервью не исключила некой политической автономии Донбасса.

"Такие заявления недопустимы, – считает генерал. – Надеюсь, что она оговорилась. Но если нет, если будет попытка Запада в лице Байдена, Меркель, Макрона склонить Зеленского вносить изменения в Конституцию Украины, предоставив политическую автономию террористическим организациям, которыми, по сути, являются образования в так называемых ОРДЛО, – это не отвечает национальным интересам Украины. И мы не должны на это идти".

Василий Богдан также прогнозирует неспокойные лето и осень в связи с тем, что в Украине нарастает возмущение из-за фактической явки с повинной Зеленского касательно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

"Это может привести к досрочным выборам – президента или парламента, – считает генерал. – То, что президент Украины соврал своему народу, нации, уверяя сперва, что никакой операции не было, а потом признав, что была, усиливает недоверие к нему. И укрепляет впечатление о Зеленском как о некомпетентном государственном деятеле, окружение которого, возможно, связано с Кремлем".

О важности визитов президента Украины в Германию и США, а также о возможных темах, которые будут подняты, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко высказал Телеграфу мнение, что признание Владимир Зеленского, что он лично позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал ему о готовящейся спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которая в итоге была сорвана, может сорвать его визит в США, намеченный на июль.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Ангела Меркель, Донбасс, Виктория Нуланд, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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