Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в пятницу, 9 июля, из-за обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook в субботу утром.

В результате вражеского обстрела украинский защитник получил ранение несовместимое с жизнью. Еще один военный получил ранение и двое бойцов - боевые травмирования. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебное учреждение. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

Всего за прошлые сутки в штабе ООС зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

В частности, обстрелы были зафиксированы у населенных пунктов Зайцево, Невельское, Новотошковское, Пески, Троицкое, Новозвановка, Новомихайловка, Авдеевка, Орехово.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 калибра, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия.

С начала же суток субботы и по состоянию на 7:00 боевики осуществили пять обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что за сутки 8 июля позиции украинских военных обстреливали 11 раз, один боец ВСУ погиб, ещё один получил ранение.