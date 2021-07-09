Из-за нового обострения на Донбассе погиб украинский военный

За сутки 8 июля позиции украинских военных обстреливали 11 раз. Под огонь попали Опытное, Новозвановка, Невельское, Причепиловка, Пески, Марьинка, Крымское, Водяное.

Один украинский защитник погиб. Также, один военный получил пулевое ранение, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в Facebook в утренней сводке 9 июля.

Российские наемники нарушали режим тишины и утром в пятницу. Обстрелы вели возле Зайцево, Песок, Новотошковского и Невельского. За утро раненных и погибших нет.

В ответ на обстрелы украинские войска вели огонь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в зону ООС боевики стягивают военную технику.

Про все случаи нарушения режима тишины украинская сторона сообщила в Миссию ОБСЕ.