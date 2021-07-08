Похоже на Припять: в сети показали территорию вокруг "Донбасс Арены" (фото)

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Четверг, 08.07.2021
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04:18 Сегодня Телеграф Facebook

Находящийся под оккупацией Донецк продолжает ветшать и приходить в упадок, показателем чего является когда-то лучший стадион Украины - "Донбасс Арена".

Фотографии окружающей стадион когда-то благоустроенной территории опубликовал в среду, 7 июля, пользователь Facebook Михаил Жирохов.

"Территория возле Донбасс Арены сегодня", - подписал он пост с вызывающими уныние пейзажами.

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Пользователи соцсети отнеслись к увиденное по-разному: кто-то уже не испытывает огорчения по поводу происходящего на оккупированных территориях, кто-то же продолжает переживать и вспоминать, как там было до начала войны и оккупации.

стадион-комменты

Ранее "Телеграф" уже публиковал кадры и видео пришедшей в упадок "Донбасс Арены" изнутри.

Также в настоящее время заброшен и зарастает бурьяном, а кое где и молодыми деревцами спортивный комплекс "Олимпик" в оккупированном Донецке, реконструированный в августе 2013 года.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 147

Все по теме:

Донецк, Донбасс Арена, Стадион, Упадок, Заброшенный.
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