Здесь тренировались гранды футбола: в сети показали видео стадиона в Донецке

Спортивный комплекс "Олимпик" в оккупированном Донецке, реконструированный в августе 2013 года, в настоящее время заброшен и зарастает бурьяном, а кое где и молодыми деревцами.

Об этом пишет пользователь Twitter под ником "hochu domoy v ua" и публикует соотвествующее видео.

Так теперь выглядит домашний стадион команды Шахтер в дыре... Это же стадион Олимпик, где были тренировки грандов футбола во время Евро-2012 (((

Всё, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен((( pic.twitter.com/GaHPMsgj4h — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) May 9, 2021

"Так теперь выглядит домашний стадион команды Шахтер в дыре... Это же стадион Олимпик, где были тренировки грандов футбола во время Евро-2012 ((( Всё, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен(((", - говорится в твите.

Спортивный комплекс "Олимпик" —открытый в 2003 и реконструированный в 2013 году спортивный комплекс, расположенный в Ленинском районе г. Донецка, на территории 7,4 га.

Инфраструктура СК "Олимпик" включала в себя стадион с игровым футбольным полем с травяным покрытием размером 105х68 метров и трибунами общей вместительностью 4,5 тыс. зрителей.

В помещениях здания комплекса было четыре раздевалки, две тренерские комнаты, судейская комната, медицинский центр, пресс-центр (35-40 мест), тренажерный зал, а также 12 двух — трёхместных номеров для футболистов и столовая.

До оккупации являлся базой футболистов ФК "Олимпик".

Ранее в сети показали нынешнее состояние знаменитого стадиона "Донбасс Арена" в Донецке.