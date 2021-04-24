Неухоженный газон и гимн Лиги Чемпионов: как сейчас выглядит "Донбасс Арена" (видео)

"Донбасс Арена", когда-то шикарный стадион, построенный в 2009 году в оккупированном теперь боевиками группировки "ДНР" Донецке, ветшает и постепенно приходит в непригодность.

Об этом можно судить из видео, опубликованного Aleks Afonin в Twitter.

Свидетель постепенного увядания когда-то грандиозного "детища" олигарха Рината Ахметова, на котором играли команды чемпионата Европы по футболу в 2012 году, рассказал, что трибуны стоят пустыми, газон неухоженным, хотя в свое время на постройку стадиона было потрачено 400 миллионов долларов. Одно осталось со времен украинского Донецка – это играющий гимн ChampionLeague, который хватает за душу и заставляет нервно ностальгировать.

"Никогда не прощу России их вторжения", - пишет автор.

#Донбасс Арена. Наши дни. Неухоженный газон, пустые трибуны с потускневшими потерявшими яркость сидениями и одиноко играющий гимн #ChampionLeague, когда-то приносивший радость и собирающий десятки тысяч болельщиков когда-то мирного Донецка. Никогда не прощу россии их вторжения pic.twitter.com/obL0mh7dhw — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) April 23, 2021

В комментариях ему задали вопрос, а не проводят ли на стадионе "международные" матчи "типа "ЛНР" против "ДНР", на что он ответил следующее: "Какие матчи.. Разве что кто более глубоко сядет на бутылку (11х11). И то, у памятника Ленину))".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как выглядит дворец "Юность" в оккупированном боевиками Донецке.