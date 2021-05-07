Символично на фоне разрухи: журналист указал на нелепую акцию в центре Донецка

Оккупационные власти Донецка вывесили на здании недостроенной гостиницы в центре города большой баннер "Русский Донбасс".

Об этом пишет украинский блогер, участник переговоров в политической подгруппе ТКГ от Украины Денис Казанский в четверг, 6 мая, в своем аккаунте в Twitter.

"В центре Донецка решили повесить баннер "Русский Донбасс". Символично, что висеть он будет на здании недостроенной гостиницы. В "русском Донбассе" гостиницы больше не нужны", - написал Казанский и опубликовал соответствующее фото.

В этом контексте он добавил: "Вообще, сейчас в ОРДЛО должно быть как можно больше надписей "Россия" и "русский". Эти слова должны прочно ассоциироваться с разрухой, упадком, нищетой, закрытыми магазинами и заброшенными недостроями. Где Россия - там бесправие, бедность и уныние".

Ранее в сети показали нынешнее состояние знаменитого стадиона "Донбасс Арена" в Донецке.