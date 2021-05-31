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"На это больно смотреть": появились свежие кадры тоскующей по футболу "Донбасс Арены" (фото, видео)

"На это больно смотреть": появились свежие кадры тоскующей по футболу "Донбасс Арены" (фото, видео)
12:48 Сегодня Телеграф скриншот

Один из лучших стадионов Украины, - открытая в 2009 году "Донбасс Арена", за годы оккупации пришла в запустение: если раньше на трибунах собирались более 50 тысяч болельщиков, которые приходили посмотреть на игру любимой команды с мировыми грандами футбола, то сейчас там боевики проводят экскурсии.

Об этом пишет в понедельник, 31 мая, "Донбасс Реалии" после посещения когда-то одного из лучших стадионов Украины.

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Еще в первый год войны на Донбассе стадион подвергся обстрелу: тогда фасад стадиона, коммуникации и оборудование получили многочисленные повреждения.

Как выглядела "Донбасс Арена" после обстрела (фотогалерея)

"Сейчас жемчужину Донбасса боевики открывают для экскурсий. Стоит это 200 рублей, примерно 75 гривен, и длится около сорока минут, - говорится в статье.

В ходе экскурсии посетителям показывают пустые трибуны, раздевалки, скамейку запасных.

Донбасс Арена_3

"Пользователи соцсетей пишут: от этой экскурсии становится грустно, ведь стадион, где проходили лучшие в стране футбольные матчи, теперь больше напоминает привидение", - пишет "Донбасс реалии".

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Местные жители грустят не только по своей команде – ФК "Шахтер", - но и по тому времени, когда в Донецке каждый футбольный матч был грандиозным событием для жителей города.

Донбасс Арена_2

"Открытие стадиона, игра с "Барселоной", игра чемпионата Европы, который здесь проходил, – жизнь кипела, все радовались, все ждали каждого матча "Шахтера". Мы отдыхали. Это был отдых для всего населения Донецка, области", – приводит издание слова жителя оккупированного Донецка.

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"Футбол сплачивал дончан, да и вообще всех из Донбасса. Можно было отвлечься от всего – от работы, от серых будней. Сходить, отдохнуть на футболе, встретить иностранцев. Приезжали из Барселоны, разные люди приезжали – новые знакомства, общение", – вспоминает мужчина.

Смотреть видео с 17:20:

Как сообщалось, в начале мая оккупационные власти Донецка вывесили на здании недостроенной гостиницы в центре города большой баннер "Русский Донбасс".

Раннее о том, в сети публиковали видео того, как постепенно увядает в оккупированном Донецке "Донбасс Арена".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 449

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Донецк, Донбасс Арена, Экскурсии., Стадион.
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