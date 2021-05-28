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"Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"

"Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"
03:42 Сегодня Телеграф

В сети обсуждают фото так называемого президента ФК "Шахтер" Виталия Метлы, который представляется президентом клуба в Донецке.

Снимок опубликовал в своем "Твиттере" блогер Денис Казанский.

"Не все Ахметов, что гудит", "Ахметов уже не тот", "Новая метла метет по-новому", "Какая республика, такой и Шахтер" - смеются интернет-пользователи, не воспринимая пародии сепаратистов на украинский клуб с одноименным названием.

Отметим, что Виталий Метла когда-то работал сотрудником фабрики табачных изделий "Хамадей" в Донецке, активный член ОПГ. В прошлом "президент Шахтера" был "командиром подразделения батальона "Восток". В настоящее время - "депутат "Народного совета ДНР".

 

Напомним, президент "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью Shakhtar TV рассказал об амбициях донецкой команды.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 2,345

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Шахтер, Ринат Ахметов, ДНР, Реакция сети.
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