"Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"

В сети обсуждают фото так называемого президента ФК "Шахтер" Виталия Метлы, который представляется президентом клуба в Донецке.

Снимок опубликовал в своем "Твиттере" блогер Денис Казанский.

"Не все Ахметов, что гудит", "Ахметов уже не тот", "Новая метла метет по-новому", "Какая республика, такой и Шахтер" - смеются интернет-пользователи, не воспринимая пародии сепаратистов на украинский клуб с одноименным названием.

Отметим, что Виталий Метла когда-то работал сотрудником фабрики табачных изделий "Хамадей" в Донецке, активный член ОПГ. В прошлом "президент Шахтера" был "командиром подразделения батальона "Восток". В настоящее время - "депутат "Народного совета ДНР".

Ахметов уже не тот... pic.twitter.com/se8iZKpYIa — Денис Казанський (@den_kazansky) May 27, 2021

Напомним, президент "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью Shakhtar TV рассказал об амбициях донецкой команды.