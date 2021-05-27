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Ахметов назвал главную цель "Шахтера" (видео)

Ахметов назвал главную цель "Шахтера" (видео)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью Shakhtar TV рассказал об амбициях донецкой команды.

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По словам Ахметова, главной целью "Шахтера" является завоевание европейского трофея, однако без родного стадиона и выступлениях на "чужих" полях это сделать будет непросто. Также "Шахтер" нацелен на победы во всех турнирах на внутренней арене. Президент "Горняков" мечтает увидеть свою команду в финале с именитым клубом и обыграть его. Среди желанных соперников по финалу еврокубка Ахметов выделяет "Реал", "Барселону", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", и "Манчестер Юнайтед".

"Мы же все равно хотим побеждать в Европе - все для этого делаем. Просто сегодня посмотрите на Лигу Европы, какая там конкуренция. Такая же, как и в Лиге чемпионов. Там сумасшедшие команды. Наши амбиции такие - нацеленные на победы", - приводит слова Ахметова официальный сайт донецкой команды.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" недавно поменял тренера. Команду буквально на днях возглавил известный итальянский специалист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в скором времени появится новая футбольная сила, нацеленная на еврокубки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 109

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ФК Шахтер, Футбол, Ринат Ахметов.
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