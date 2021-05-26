Луческу рассказал, как дважды обиделся на Гвардиолу (видео)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что Хосеп Гвардиола дважды выводил его из себя.

По словам Луческу, Гвардиола, будучи молодым специалистом, не проявлял уважение к соперникам, а его команда не всегда додерживалась принципов фейр-плей. Мистер признался, что возглавляя "Шахтер", он дважды сталкивался с неподобающим поведением Хосепа во время игры.

"В том матче когда мы побеждали "Барселону" 1:0 на 87 минуте мы выбили мяч за линию. Нам должны были вернуть мяч по закону фейр-плей. Мои игроки подняли руку, чтобы нам отдали мяч, но этого не случилось. Пятов сделал ошибку, он должен был спокойно стоять на месте, однако выпустил мяч из рук, и Месси забил. Меня обидело поведение команды такого уровня. Я понимаю, он был молодой и ему нужен был результат. После игры я не выдержал и начал кричать на всех - на "Барселону", на него и на всех. Во второй раз я обиделся на Хосепа, когда мы играли с "Баварией". После 0:0 во Львове в ответной игре мы встретились в Мюнхене. На третьей минуте в наши ворота назначили пенальти и удалили Кучера. Я увидел тогда, что Гвардиола прыгал от радости. Мы проиграли 0:7, и после пятого-шестого мяча он также прыгал от радости. В футболе должно быть уважение", - поведал Луческу в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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