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Луческу объяснил, почему не использует африканцев в обороне (видео)

Луческу объяснил, почему не использует африканцев в обороне (видео)
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал работу с защитной линией "Динамо".

Защитник "Динамо" рассказал, за что "выхватывал" от Луческу (видео)

По словам румынского специалиста, многим юным "динамовцам" повезло закрепиться в составе команды из-за травм игроков основы. А вот Мохаммед Кадири был отправлен в аренду в тульский "Арсенал" из-за того, что Мистер не любит работать с африканцами, которые играют на защитных позициях. По мнению Луческу, у большинства африканских футболистов отсутствует позиционная координация, из-за чего они делают много ошибок в обороне.

"По поводу Кадири, я отказался от него, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в "Интере". Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей мере, не у всех, конечно, но большинство допускают большое количество ошибок, что потом влияет на итоговый результат", - рассказал Лучеку в интервью журналисту Игорю Цыганыку.

Отметим, контракт Кадири с "Динамо" истекает 30 июня 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" покинул румынский футболист из АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, УПЛ, Мохаммед Кадири.
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