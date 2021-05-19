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Протеже Луческу покинул "Динамо"

Протеже Луческу покинул "Динамо"
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Полузащитник "Динамо" Тудор Белуцэ возвращается в Англию. Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.

Защитник "Динамо" рассказал, за что "выхватывал" от Луческу (видео)

По информации источника, арендное соглашение с игроком "Брайтона" завершено и продлено не будет. Таким образом, 22-летний футболист вернется в английский клуб. Хавбек присоединился к "Динамо" при Мирче Луческу в октябре 2020 года. За этом время Тудор не сумел найти себя в стане украинского клуба, проведя всего три игры за чемпионов Украины, две из которых в Лиге чемпионов. Примечательно, что именно ошибка Белуцэ не позволила "Динамо" обыграть "Ференцварош" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Благодарим Тудора Бэлуцэ за проявленный профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере", - гласит сообщение "Динамо".

Ранее "Телеграф" сообщал, что за основным игроком "Динамо" следят множество европейских команд.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Брайтон, Тудор Белуцэ.
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