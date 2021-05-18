Защитник "Динамо" рассказал, за что "выхватывал" от Луческу (видео)

Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о своей работе с главным тренером команды Мирчей Луческу.

По словам футболиста, который стал героем выпуска шоу "Отдушивдушу" на одноименном YouTube-канале, он периодически "выхватывал" от Мистера из-за своих ошибок на поле, при чем иногда Луческу обращал внимание футболиста на ошибки, который тот делал в матче за сборную Украины.

"Бывало Луческу накрикивал на меня. Отдал неточный пас, и он такой: "Что это, Илья". Также в раздевалке сделал мне замечание после того, как я отдал внешней на Бущана, и Жора еле-еле выбил мяч перед нападающим "Зари". Мистер мне тогда "напихал": "Никакой внешней, играй только "щечкой". В сборной также получилось, что отдал внешней стороной стопы на Миколенко с Финляндией. После этого Мистер вновь мне "напихал": "Сколько раз тебе говорил, семь месяцев со мной работаешь и делаешь такие ошибки. Не позволительно!" - рассказал Забарный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" выиграло Кубок Украины-2021, завоевав требл на внутренней арене.