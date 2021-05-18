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За основным футболистом "Динамо" выстроилась очередь из европейских клубов

За основным футболистом "Динамо" выстроилась очередь из европейских клубов
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gerson_rodrigues_11

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает lequotidien.

"Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины

По информации источника, после блестящего сезона в Украине, где Родригес стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок Украины, за игроком пристально следят скауты различных европейских команд. В частности, сообщается об интересе команд из Испании, Италии, Португалии и Англии.

"Телеграф" напоминает, что Родригес присоединился к "Динамо" в 2019 году, перейдя из японского клуба "Хубило Ивата" за €2 млн. В текущем сезоне 25-летний люксембуржец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 38 матчах за "Бело-синих" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины. Именно Родригес отдал победный ассист в том матче.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Жерсон Родригес.
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