За основным футболистом "Динамо" выстроилась очередь из европейских клубов

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает lequotidien.

По информации источника, после блестящего сезона в Украине, где Родригес стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок Украины, за игроком пристально следят скауты различных европейских команд. В частности, сообщается об интересе команд из Испании, Италии, Португалии и Англии.

"Телеграф" напоминает, что Родригес присоединился к "Динамо" в 2019 году, перейдя из японского клуба "Хубило Ивата" за €2 млн. В текущем сезоне 25-летний люксембуржец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 38 матчах за "Бело-синих" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины. Именно Родригес отдал победный ассист в том матче.