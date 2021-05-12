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"Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины

"Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

В ближайшее время нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач подпишет контракт с "Динамо". Об этом сообщает Динамомания.

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По информации источника, у Кулача, который в сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром УПЛ, истекает контракт с полтавчанами, и киевляне не против бесплатно получить форварда, который на правах свободного агента может пополнить ряды "Бело-синих". 

Кроме того, сообщается, что из аренды в "Тенерифе" в "Динамо" возвращается испанский нападающий Фран Соль. Отмечается, что киевский клуб покинут нападающие Владислав Супряга и Назарий Русин. Первый отправится за рубеж, а второй - в "Днепр-1".

В текущем сезоне 28-летний Кулач забил 17 голов в 22 матчах за "Ворсклу" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Луческу мотивировал своих футболистов перед финалом Кубка Украины-2021. К слову, киевляне являются фаворитами турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Владислав Кулач.
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