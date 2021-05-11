Луческу рассказал "динамовцам", как войти в историю

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что перед игрой с "Зарей" в финале Кубка Украины-2021 обратился к своим футболистам.

По словам румынского тренера, он поведал своим игрокам, что для того, чтобы войти в историю Украины, им необходимо выиграть Кубок Украины-2021. Тогда "Бело-синие" станут обладателями всех трофеев на внутренней в сезоне 2020/21. Кроме того, специалист подчеркнул, что киевлянам будет непросто в финале, ведь "Заря" - сильный и достойный соперник.

"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю Динамо. А если выигрываешь Суперкубок, Чемпионат и Кубок ты входишь в историю Украины", - рассказал Луческу в комментарии для Футбол NEWS.

"Телеграф" напоминает, что финал Кубка Украины-2021 состоится 13 мая в Тернополе. В полуфинале турнира "Динамо" выбило перволиговый "Агробизнес", а "Заря" прошла "Александрию".