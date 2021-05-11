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"Динамо" - "Заря": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины-2021

"Динамо" - "Заря": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины-2021
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 13 мая "Динамо" и "Заря" проведут финальный матч Кубка Украины-2021. Накануне букмекеры поделились прогнозом на игру.

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По мнению специалистов, "Динамо" является однозначным фаворитом противостояния. На успех "Бело-синих" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,73, успех "Зари"  оценивается в 4,90, а ничейный результат - в 3,80. Отметим, если игра дойдет до серии пенальти, то и здесь букмекеры отдают предпочтение киевлянам - коэффициент 10 против 11.

Прогноз букмекеров на финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Заря" (данные за 11 мая):

  • Пари-Матч: (победа "Динамо" 1,72 - ничья 3,80 - победа "Зари" 4,80)
  • Фаворит: ( 1,73 - 3,70 - 4.90)

"Телеграф" напоминает, что финал Кубка Украины-2021 пройдет в Тернополе. В полуфинале соревнований "Динамо" расправилось с перволиговым "Агробизнесом", а "Заря" в серии пенальти одолела "Александрию".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Днепр, ФК Заря, Футбол, Кубок Украины, УПЛ.
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