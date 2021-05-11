"Динамо" - "Заря": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины-2021

В четверг, 13 мая "Динамо" и "Заря" проведут финальный матч Кубка Украины-2021. Накануне букмекеры поделились прогнозом на игру.
По мнению специалистов, "Динамо" является однозначным фаворитом противостояния. На успех "Бело-синих" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,73, успех "Зари" оценивается в 4,90, а ничейный результат - в 3,80. Отметим, если игра дойдет до серии пенальти, то и здесь букмекеры отдают предпочтение киевлянам - коэффициент 10 против 11.
Прогноз букмекеров на финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Заря" (данные за 11 мая):
"Телеграф" напоминает, что финал Кубка Украины-2021 пройдет в Тернополе. В полуфинале соревнований "Динамо" расправилось с перволиговым "Агробизнесом", а "Заря" в серии пенальти одолела "Александрию".