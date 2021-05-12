"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины

В четверг, 13 мая, в Тернополе на "Городском" стадионе состоится финальный матч Кубка Украины сезона 2020/21 "Динамо" - "Заря". Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут добавлены видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Динамо" -:- "Заря"

(начало в 19:00)

В последнем матче сезона 2020/21 в Украине сыграют победитель УПЛ и третья команда лиги. Для киевлян этот выход в финал КУ стал 18-м в истории, а в случае победы "Бело-синие" могут сравняться с "Шахтером" по количеству побед (у "Горняков" 13 побед). "Заря", в свою очередь, сыграет свой второй финал Кубка Украины (в 2016 году луганчане уступили "Шахтеру" во Львове).

Отметим, Тернополь впервые принимает решающий матч Кубка Украины. Ранее финал КУ проходил в семи городах. По официальным данным, власти разрешили заполнить стадион 13 мая на 20% от общей вместимости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Украины является экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Лучшим бомбардиром финалов КУ до сих пор являются Андрей Шевченко и Сергей Ателькин, у которых по 4 точных выстрела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира "Динамо" без проблем прошло "Агробизнес", а "Заря" с большим трудом одолела "Александрию". На стадии 1/4 финала "Бело-синие" в серии пенальти переиграли "Колос", а луганчане в скандальном матче обыграли "Верес". Подопечные Виктора Скрипника провели на одну игры больше в Кубке Украины, стартовав в 1/8 финала победой над "Десной".

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Динамо" - "Заря" в прямом эфире, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.

Отметим, главной сенсацией этого розыгрыша турнира стал вылет "Шахтера" от перволигового "Агробизнеса".