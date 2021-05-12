Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
Украинка Федина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта
Украинка Федина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта
"Шахтер" официально уволил главного тренера Каштру (фото)
"Шахтер" официально уволил главного тренера Каштру (фото)

"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины

"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф Фото: ФК УАф

В четверг, 13 мая, в Тернополе на "Городском" стадионе состоится финальный матч Кубка Украины сезона 2020/21 "Динамо" - "Заря". Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут добавлены видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Динамо" -:- "Заря" 

(начало в 19:00)

В последнем матче сезона 2020/21 в Украине сыграют победитель УПЛ и третья команда лиги. Для киевлян этот выход в финал КУ стал 18-м в истории, а в случае победы "Бело-синие" могут сравняться с "Шахтером" по количеству побед (у "Горняков" 13 побед). "Заря", в свою очередь, сыграет свой второй финал Кубка Украины (в 2016 году луганчане уступили "Шахтеру" во Львове).

Отметим, Тернополь впервые принимает решающий матч Кубка Украины. Ранее финал КУ проходил в семи городах. По официальным данным, власти разрешили заполнить стадион 13 мая на 20% от общей вместимости.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Украины является экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Лучшим бомбардиром финалов КУ до сих пор являются Андрей Шевченко и Сергей Ателькин, у которых по 4 точных выстрела.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира "Динамо" без проблем прошло "Агробизнес", а "Заря" с большим трудом одолела "Александрию". На стадии 1/4 финала "Бело-синие" в серии пенальти переиграли "Колос", а луганчане в скандальном матче обыграли "Верес". Подопечные Виктора Скрипника провели на одну игры больше в Кубке Украины, стартовав в 1/8 финала победой над "Десной".

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Динамо" - "Заря" в прямом эфире, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.

Отметим, главной сенсацией этого розыгрыша турнира стал вылет "Шахтера" от перволигового "Агробизнеса"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 104

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Кубок Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
02 Малиновский надолго в "Аталанте": жена футболиста связывает себя с Бергамо
03 Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)
04 На президента украинского футбольного клуба совершено покушение
05 "Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь