"Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины-2021: видеообзор матча с "Агробизнесом"

В среду, 21 апреля, "Агробизнес" в рамках матча 1/2 финала Кубка Украины принимал "Динамо". Встреча, проходившая на Городском стадионе "Тернополя", завершилась уверенной победой киевлян со счетом 0:3.

"Динамо" владело тотальным преимуществом в поединке, что закономерно вылилось в забитые голы, правда, первое взятие ворот болельщикам пришлось ждать почти тайм. На 45-й минуте поединка Богдан Леднев после скидки Жерсона Родригеса ударом из-за пределов штрафной поразил ворота "Агробизнеса". Во втором тайме на 67-й минуте Артем Беседин также издали прошил кипера хозяев Андрея Артыма. А на 81-й минуте "Бело-синие" довели счет до разгромного - после шикарной контратаки голом отметился Виталий Буяльский.

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала КУ-2021 "Агробизнес" сенсационно выбил из турнира "Шахтер", а "Динамо" в тяжелейшем поединке одолело "Колос". В финале турнира "Бело-синие" сыграют с победителем противостояния "Александрия" - "Заря", которые свою полуфинальную дуэль проведут 21 апреля, начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Ранее стала известна официальная дата проведения финала Кубка Украины-2021 в Тернополе.