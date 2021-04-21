"Пришел на готовенькое": Хацкевич объяснил успехи Луческу в "Динамо" (видео)

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал последние успехи киевской команды после прихода Мирчи Луческу.

По мнению белорусского специалиста, в киевском клубе мало что поменялось с момента его ухода в 2019 году. Хацкевич отметил, что "Бело-синие" прибавили в организации игры, а также уменьшили число тактических ошибок, однако фундамент команды уложил не Мистер, а другие тренеры "Динамо", в частности, он сам.

"У Луческу появился один Забарный. Все остальные - это те футболисты, которые были. Команда организованнее стала. Фундамент все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду", - рассказал Хацкевич в беседе с Виктором Леоненко на телеканале Футбол 1/2/3.

Также специалист назвал причину спада в игре "Шахтера". По мнению Александра, у "Горняков" сейчас идет омоложение, что не могло не повлиять на результаты команды.

"У "Шахтера" пошло омоложение. Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Вот выходили на замену у Шахтера один с белой головой, а второй - с белым лицом. Я даже не знаю, кто это такие, что за футболисты", - считает Хацкевич.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" выиграло многомиллионный иск по трансферу бразильца.