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Какие шахматы, бл**ь: известный футболист выругался в прямом эфире после матча "Шахтер" - "Динамо" (видео)

Какие шахматы, бл**ь: известный футболист выругался в прямом эфире после матча "Шахтер" - "Динамо" (видео)
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Бывший футболист "Шахтера" с сборной Украины, а ныне футбольный эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Алексей Белик эмоционально отреагировал на поражение "Горняков" в дерби с "Динамо".

Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)

По словам экс-форварда "Шахтера", его удивил комментарий главного тренера дончан Луиша Каштру. Белик считает, что португальский специалист по-философски относится к игре, а его футболистам нужно было рвать и метать на поле, ведь на кону в дерби стоял титул чемпиона Украины. Кроме того, Алексей раскритиковал тактику "Горняков" на игру с "Динамо", ведь дерби обошлось без большого количества нарушений правил, что априори редкость для такого противостояния.

В эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" в эмоциональном комментарии Белика проскочило ругательство.

"Вот честно... Я на мистера Каштру смотрю - мне его так тяжело критиковать. Серьезно. Ему начинаешь задавать вопросы - шахматы, и он сразу в какую-то философию. Ну какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Тут надо играть в первую очередь в "Чапаева", а потом уже там и шахматы. Ну или в домино – козла забить, елки-палки. А мы вышли играть в шахматы в темпе, бл**ь, 40-летних и 50-летних ребят, елки-палки. Ну какие шахматы? Я не увидел борьбы от "Шахтера...", - заявил Белик.

Видео со спичем бывшего футболиста доступно в сети:

Отметим, Белик выступал в "Шахтере" с 1998 по 2008 годы, забив за дончан более 50 голов. В 2012 году Алексей завершил карьеру.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" минимально одолело "Шахтер" в последнем украинском "Эль-Класико" сезона, открыв себе дорогу к досрочному чемпионству. Уже в следующей игре против "Ингульца" "Бело-синие" могут выиграть УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 428

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Алексей Белик.
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