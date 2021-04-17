"Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)

В субботу, 17 апреля, "Шахтер" в рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:1 в пользу номинальных гостей.

В довольно равном первом тайме "Бело-Синие" забили гол. Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила 11-метровый удар в ворота "Шахтера" после фола Маркоса Антонио на Александре Андриевском. Реализовал "приговор" Карлос Де Пена. Во втором тайме дончане так и не сумели организовать достойный штурм ворот Георгия Бущана, и встреча завершилась со счетом 0:1.

"Шахтер" - "Динамо" 0:1

Гол: Де Пена 34' (с пенальти)

Этот результат оставил "Динамо" (55 очков) на первом месте в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (45 очков) - второй. В следующем туре "Бело-синие" примут "Ингулец" (25.04.2021), а "Горняки" сыграют на выезде с "Александрией" (25.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что 17 апреля в УПЛ были сыграны еще две игры: "Ворскла" обыграла прямого конкурента за "бронзу", а "Минай" сенсационно переиграл борющуюся за третье место "Десну".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" задумал постелить новый газон на НСК "Олимпийский".