Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Тур сенсаций: "Ворскла" обыграла "Зарю" в игре с шестью голами (видео)
Тур сенсаций: "Ворскла" обыграла "Зарю" в игре с шестью голами (видео)
Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)
Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)
"Ман Сити" Зинченко вылетел из Кубка Англии, проиграв "Челси" (видео)
"Ман Сити" Зинченко вылетел из Кубка Англии, проиграв "Челси" (видео)
Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)
Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)

"Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)

"Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
21:20 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В субботу, 17 апреля, "Шахтер" в рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:1 в пользу номинальных гостей.

Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)

В довольно равном первом тайме "Бело-Синие" забили гол. Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила 11-метровый удар в ворота "Шахтера" после фола Маркоса Антонио на Александре Андриевском. Реализовал "приговор" Карлос Де  Пена. Во втором тайме дончане так и не сумели организовать достойный штурм ворот Георгия Бущана, и встреча завершилась со счетом 0:1.

"Шахтер" - "Динамо" 0:1

Гол: Де Пена 34' (с пенальти)

Этот результат оставил "Динамо" (55 очков) на первом месте в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (45 очков) - второй. В следующем туре "Бело-синие" примут "Ингулец" (25.04.2021), а "Горняки" сыграют на выезде с "Александрией" (25.04.2021). 

"Телеграф" напоминает, что 17 апреля в УПЛ были сыграны еще две игры: "Ворскла" обыграла прямого конкурента за "бронзу", а "Минай" сенсационно переиграл борющуюся за третье место "Десну".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" задумал постелить новый газон на НСК "Олимпийский".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,316

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
02 Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)
03 Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)
04 В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)
05 Как по нотам: блестящий командный гол "Эвертона" в матче с "Тоттенхэмом" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь